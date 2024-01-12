Кучеров вновь вышел в единоличные лидеры среди бомбардиров НХЛ, на 2 очка оторвавшись от Маккиннона

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров закрепился на первом месте в НХЛ по системе гол+пас. Минувшей ночью Кучеров отдал две голевые передачи в матче с «Нью-Джерси» и помог «Лайтнинг» победить в овертайме – 4:3.