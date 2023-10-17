"Тачки всмятку, человеку плохо": подробности массового ДТП на аэропортовской трассе

Появились подробности массовой аварии на аэропортовской трассе в Приморье. В результате ДТП движение перекрыто, есть один пострадавший, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на tg — канал dpskontrol_125rus (18+).
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