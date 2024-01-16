Метод выжившего: как противостоять абьюзеру и вернуть контроль над своей жизнью

Слово «абьюзер» стало очень популярным в последние годы. Относиться к его массовому применению можно как угодно, но нельзя отрицать, что находиться рядом с человеком, который склонен к насилию, как физическому, так и эмоциональному, очень тяжело.
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