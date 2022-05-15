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Иван СЕРГЕЕВ: Говорят, форвард должен быть эгоистом - у меня такого нет. Сделаешь хороший пас - потом тебе обязательно вернут

Иван СЕРГЕЕВ: Говорят, форвард должен быть эгоистом - у меня такого нет. Сделаешь хороший пас - потом тебе обязательно вернут

«Какое-то время не выигрывал конкуренцию в «Зените», - поделился форвард «сине-бело-голубых» Иван Сергеев, рассказывая.

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