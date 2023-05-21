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Активисты потребовали отставки Санду на митинге у въезда в Кишинев

Толпа активистов устроила акцию протеста прямо у въезда в Кишинев. Таким образом демонстранты выступили против вхождения Молдавии в Евросоюз политики действующего президента страны Майи Санду и правительства, сообщает корреспондент РИА Новости.

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