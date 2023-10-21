Традиции и запреты: как провести выходные в честь святых Трифона Вятского, Пелагеи Антиохийской и апостола Иакова Алфеева, 21 и 22 октября Елена ГалицкаяПразднование дней памяти святых Трифона Вятского, Пелагеи Антиохийской и апостола Иакова Алфеева приносит с собой традиции и запреты, которые берут свое начало из давних времен.