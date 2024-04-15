На полигоне ВВО в Приморском крае военнослужащие уничтожили бронированную технику противника из ПТРК «Фагот»

На занятии военнослужащие в составе нескольких расчетов боевых машин пехоты отработали нормативы по подготовке ПТРК к стрельбе, ведению разведки, визуальному наведению комплекса на обнаруженную цель по оптическому прицелу и огневому поражению объектов условного противника.
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