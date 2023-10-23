"Когда всё произойдёт?". Всемирные учёные назвали дату близкого конца света

К планете Земля приближается астероид Апофис диаметром в 340 метров и весом около 27 миллионов тонн.Стало известно о том, что уже объявлена новая дата конца света, который планируется на 13 апреля 2029 года.
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