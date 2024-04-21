Проверки не было: в мэрии Новосибирска прокомментировали подозрительный ремонт дорог

В

Валерий

Новосибирск при Локте стал одним из грязных городов Сибири. Дороги, когда на мокрый асфальт укладывались смеси, быстро разбивался, банкетный ямки не очищались и т.д. Новому мэру следует пересмотреть порочную практику сложившуюся в городе. Доброго начинания ему в этой непростой работе.