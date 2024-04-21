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    Новосибирск при Локте стал одним из грязных городов Сибири. Дороги, когда на мокрый асфальт укладывались смеси, быстр...Проверки не было:...
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Проверки не было: в мэрии Новосибирска прокомментировали подозрительный ремонт дорог

Проверки не было: в мэрии Новосибирска прокомментировали подозрительный ремонт дорог

Укладка литой смеси на мокрый асфальт не вызвала подозрений в городской администрации. Гарантийный срок службы отремонтированного полотна составляет два года Дорожно-эксплуатационное управление № 1 (ДЭУ № 1) Новосибирска в апреле стало регулярно публично отчитываться о проделанной работе по ямочному ремонту с помощью литого асфальта.

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Комментарии
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В
Валерий
Новосибирск при Локте стал одним из грязных городов Сибири. Дороги, когда на мокрый асфальт укладывались смеси, быстро разбивался, банкетный ямки не очищались и т.д. Новому мэру следует пересмотреть порочную практику сложившуюся в городе. Доброго начинания ему в этой непростой работе.
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