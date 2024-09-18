«Туполев» создает инновационный конструкторский центр по модернизации Ту-214

Фото: ОАК «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) создает Инновационный конструкторский центр, который будет заниматься решением уникальных задач по модернизации среднемагистрального пассажирского авиалайнера Ту-214.
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