Тренировка Парада Победы началась в Уссурийске: первыми отрепетировали пешие колонны

В рамках подготовки к параду, посвященному 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на плацу мотострелкового полка общевойсковой армии Восточного военного округа, стартовали первые тренировки пеших парадных расчетов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.