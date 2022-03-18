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Тренировка Парада Победы началась в Уссурийске: первыми отрепетировали пешие колонны

Тренировка Парада Победы началась в Уссурийске: первыми отрепетировали пешие колонны

В рамках подготовки к параду, посвященному 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на плацу мотострелкового полка общевойсковой армии Восточного военного округа, стартовали первые тренировки пеших парадных расчетов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

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