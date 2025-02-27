В ХАМАС готовы ко второму этапу сделки

Речь о договоре с Израилем, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Известия».«Мы подтверждаем нашу полную приверженность соглашению о прекращении огня в секторе Газа со всеми его положениями и условиями и подтверждаем нашу готовность вступить в переговоры, связанные со вторым этапом соглашения», - сказал в пресс-службе.