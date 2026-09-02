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Татар-информ

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9 представителей РТ примут участие в съезде родительских комитетов в Москве

9 представителей РТ примут участие в съезде родительских комитетов в Москве

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание» Девять представителей Татарстана станут участниками II Всероссийского съезда родительских комитетов, который пройдет 7–8 сентября в Национальном центре «Россия» в Москве.

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