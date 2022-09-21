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Олаф Шольц попросил поддержать кандидатуру ФРГ в постоянные члены Совбеза ООН

Олаф Шольц попросил поддержать кандидатуру ФРГ в постоянные члены Совбеза ООН

- Я прошу вас поддержать нашу кандидатуру. Кандидатуру страны, которая соблюдает принципы ООН и которая выступает за сотрудничество и участвует в нем, - приводит «Интерфакс» слова Шольца, сказанные в ходе выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН.

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