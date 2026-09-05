От инженера до врача: какие профессии выбрали крымские первокурсники

В Крыму начался новый учебный год: тысячи вчерашних школьников стали студентами. Какие направления подготовки оказались самыми востребованными и что ждёт систему высшего образования в ближайшие годы? НОВАЯ ГЛАВА Первые лекции, незнакомые коридоры, очередь в столовую и разговоры о первых впечатлениях – в жизни крымских первокурсников началась новая глава.