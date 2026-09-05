Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

124 подписчика

От инженера до врача: какие профессии выбрали крымские первокурсники

От инженера до врача: какие профессии выбрали крымские первокурсники

В Крыму начался новый учебный год: тысячи вчерашних школьников стали студентами. Какие направления подготовки оказались самыми востребованными и что ждёт систему высшего образования в ближайшие годы? НОВАЯ ГЛАВА Первые лекции, незнакомые коридоры, очередь в столовую и разговоры о первых впечатлениях – в жизни крымских первокурсников началась новая глава.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым