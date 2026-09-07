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В Алании отец троих детей погиб, прыгнув с пирса в море

В Алании отец троих детей погиб, прыгнув с пирса в море

39-летний Ариф Эрман, отдыхавший в курортном районе Аланья в Анталии, несмотря на предупреждающие таблички о том, что прыгать с пирса отеля опасно и запрещено, разбежался и нырнул в воду глубиной около 50 сантиметров.

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