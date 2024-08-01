Хлысты: главные тайны самой опасной секты в России

В России на рубеже XVII-XVIII веков появилась секта хлыстов, в которую входили оброчные крестьяне. Последователи учения верили, что каждый человек может общаться с «духом святым» через посредников – избранных людей или «христов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии