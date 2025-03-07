«Юлия Тимошенко будет новым президентом Украины»: почему именно «баба с косой» устроит США и Россию

Анфиса Иванова Пахолков, а ничего, что эта сволочная стерва орала на весь мир, что Россию надо уничтожить напалмом, не отставив от нее и клочка земли, а россиян превратить в нетлеющий пепел???!!! И это с ней мы должны будем вести МИРНЫЕ переговоры? И эта ведьма НАС УСТРАИВАЕТ?! Не приведи, Господи.

Одиссей Эта баба не только с косой, но и с яйцами. Именно поэтому договороспособна и умеет держать слово. Очень жаль, что в выборах 2010го года мы поддержали не ее, а амебу Януса: она, имея антироссийский бэкграунд, и не допустила бы евро-мудана, и продала бы нам все, что нам интересно. А при правильной цене - и вообще всю Околицу. Так что, мой кандидат - Тимошонка!!! 😎