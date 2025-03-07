БлокнотРУ Издания Politico и Reuters сообщили о том, что представители администрации Трампа провели переговоры с оппонентами Владимира Зеленского — Юлией Тимошенко и Петром Порошенко*.
«Юлия Тимошенко будет новым президентом Украины»: почему именно «баба с косой» устроит США и Россию
Комментарии
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Анфиса Иванова
Пахолков, а ничего, что эта сволочная стерва орала на весь мир, что Россию надо уничтожить напалмом, не отставив от нее и клочка земли, а россиян превратить в нетлеющий пепел???!!! И это с ней мы должны будем вести МИРНЫЕ переговоры? И эта ведьма НАС УСТРАИВАЕТ?! Не приведи, Господи.
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7 час.
Одиссей
Эта баба не только с косой, но и с яйцами. Именно поэтому договороспособна и умеет держать слово. Очень жаль, что в выборах 2010го года мы поддержали не ее, а амебу Януса: она, имея антироссийский бэкграунд, и не допустила бы евро-мудана, и продала бы нам все, что нам интересно. А при правильной цене - и вообще всю Околицу. Так что, мой кандидат - Тимошонка!!! 😎
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2 час.
Леопольд Счастливый
прекратить всю эту демагогию о выборах и переговорах! только полная капитуляция фашистского режима и присоединение к россии! кроме западной укропии. была об этом в инете статья. забыл какую реку он назвал по которой установить границу. это на крайнем западе. в галиции. потому, что это не русские земли, а шляхтичей и немцев.
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10 мин.
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