Граждане впервые принесли бюджету РФ больше налогов, чем бизнес

Налоговые поступления от доходов россиян впервые в истории превысили сборы от прибыли компаний. Федеральная налоговая служба сообщает , что в 2024 году поступления НДФЛ составили 8,4 трлн рублей, а налога на прибыль организаций — 8,1 трлн рублей.
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