Назван срок старта производства электромобиля E-Neva

Петербург станет площадкой для производства отечественного электромобиля E-Neva. Запуск производства запланирован на 2026 год, подробности развития проекта сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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