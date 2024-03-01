Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ната
    Про Ивлееву в конце статьи - вот ВВП-то наш радуется, прям спать не может из-за слез радости от ее восхищения!Победившая на «Ми...
  • Гарий Щерба
    Ха ха ха ,  ШЕСТЕРКА  и ..ОПОЛИЗКА ФАШИЗМНГТОНА  что то  ТЯВКНУЛА , ЛУЧШЕ БЫ МОЛЧАЛА , ДЕШЕВКА ..!!!«Путин да Путин, ...
  • Ратник Ратник
    Лишь бы не "забыли"Володин пообещал ...

Назван срок старта производства электромобиля E-Neva

Назван срок старта производства электромобиля E-Neva

Петербург станет площадкой для производства отечественного электромобиля E-Neva. Запуск производства запланирован на 2026 год, подробности развития проекта сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх