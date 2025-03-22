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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пи Джей Вашингтон после победы над «Детройтом»: «Очень зол на себя»

Сегодня «Даллас» встречался с «Детройтом» и одержал победу – 123:117. Форвард «Маверикс» Пи Джей Вашингтон набрал 27 очков (9 из 16 с игры, 5 из 8 из-за дуги, 4 из 6 с линии), 3 подбора и 4 блок-шота, но допустил 9 потерь.

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