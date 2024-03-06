Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 021 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Москаленко
    Изображает радость, значит живет хорошо!Стас Намин: Пугач...
  • Юна
    После 20 мая этой несчастной страной-анархией будет править поц, а не президент.ЦИК Украины: у Зе...
  • лина любимцева
    Рафаэль Гросси ЕДИНСТВЕННЫЙ вменяемый  западный специалист. Профессионал и Человек. Уважаю его.Гендиректор МАГАТ...

Эксперт раскрыл, граждане какой страны заменят в РФ узбеков и таджиков

Эксперт раскрыл, граждане какой страны заменят в РФ узбеков и таджиков

Кенийский журналист Джереми Симийю в интервью aif.ru объяснил, что в случае оттока из России гастарбайтеров - граждан стран Средней Азии, их легко заменят африканцы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Уж лучше из республик бывшего общего СССР, чем из Африки....
Ответить
11 час.
Алексей Иванов
В ж... и бывших азиатов СССР и черномазых вечто голодающих по причине хронического отвращения к труду африканов. Надо создавать условия и рожать своих.
Ответить
9 час.
Sergiy Che
От провозглашения таких лозунгов, в реале рабочие руки прям сегодня не появятся (а они нужны прям сегодня...))
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх