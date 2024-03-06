Кенийский журналист Джереми Симийю в интервью aif.ru объяснил, что в случае оттока из России гастарбайтеров - граждан стран Средней Азии, их легко заменят африканцы.
Эксперт раскрыл, граждане какой страны заменят в РФ узбеков и таджиков
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Уж лучше из республик бывшего общего СССР, чем из Африки....
Ответить
11 час.
Алексей Иванов
В ж... и бывших азиатов СССР и черномазых вечто голодающих по причине хронического отвращения к труду африканов. Надо создавать условия и рожать своих.
Ответить
9 час.
Sergiy Che
От провозглашения таких лозунгов, в реале рабочие руки прям сегодня не появятся (а они нужны прям сегодня...))
Ответить
8 час.
Свежие комментарии