Жак Вильнёв не удивлен переговорам Льюиса Хэмилтона с Red Bull

Жак Вильнёв не удивлен переговорам Льюиса Хэмилтона с Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolЧемпион мира Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв рассказал, почему нет ничего удивительного в слухах о переговорах Льюиса Хэмилтона с Red Bull Racing.