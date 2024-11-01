В каждом четвертом приложении на Android нашли уязвимость

Эксперты по безопасности нашли в каждом четвертом приложении на Android уязвимость. Она была обнаружена в библиотеке Android Jetpack, которая содержит инструменты для создания программ от Google, рассказали «Известиям» эксперты.
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