Синоптики назвали новую беду для охваченной пожарами Калифорнии: пожары продолжатся

Хотя пожарные в Лос-Анджелесе в воскресенье добились успехов в тушении лесных пожаров, которые уничтожили большую часть районов Пасифик-Палисейдс и Алтадена, синоптики предупредили, что пожароопасная погода, вероятно, вернется в понедельник.