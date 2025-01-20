Синоптики назвали новую беду для охваченной пожарами Калифорнии: пожары продолжатся

Хотя пожарные в Лос-Анджелесе в воскресенье добились успехов в тушении лесных пожаров, которые уничтожили большую часть районов Пасифик-Палисейдс и Алтадена, синоптики предупредили, что пожароопасная погода, вероятно, вернется в понедельник.
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