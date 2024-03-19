Азаров рассказал о негативных последствиях мобилизации для экономики Украины

Принятие Верховной радой закона о тотальной мобилизации усугубит ситуацию в экономике Украины, которая уже сталкивается с серьезным дефицитом кадров, заявил «Известиям» премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров.
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