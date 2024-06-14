В выходные дни в Ижевске ограничат движение

В выходные дни в Ижевске ожидается ряд ограничений движения транспорта. С 20:30 14 июня до 05:00 17 июня будет закрыт проезд для всех видов транспорта по улице Ленина между улицами Пушкинская и Красноармейская.
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