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Ярмарка профессий пройдет в Сергиевом Посаде 15 августа

Ярмарка профессий пройдет в Сергиевом Посаде 15 августа

15 августа в Сергиево-Посадском городском округе впервые состоится Ярмарка профессий. Это совместный проект промышленных предприятий, администрации округа и образовательных организаций, направленный на развитие кадрового потенциала территории.

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