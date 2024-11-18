Астраханским военным отправили на передовую свежие фрукты, «полевые табуретки» и амуницию

Волонтеры астраханского отделения «Золотые руки ангела» совместно с группой «Мы рядом. Заготовки для СВОих» проводили бойцов, которые приезжали в Астрахань для демонстрации в зоне СВО трофейной техники ВСУ и НАТО.
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