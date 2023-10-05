Выступление Путина на «Валдае»: шесть принципов России и ход СВО

В течение почти 4 часов на площадке международного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин обсудил все актуальные темы, включая ситуацию на Украине, чествование нациста в канадском парламенте и гибель Евгения Пригожина, главы группы «Вагнер».
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