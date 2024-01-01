НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

64 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Зайцев
    Коллективный иск не пройдет. Старый, ни кому не нужный Иншаков самопиарится. Первый иск о защите чести и достоинсва у...Скандал дошел до ...
  • Михаил Васильев
    Первый рабочий день 9 января, а не 8-го, как пишет автор!Первый рабочий де...
  • Александр Ширай
    Стоит ожидать огромный наплыв россиян в Сочи и зимой 2020/2021 года. ??? Копипаст рулит?))Отдыхают ли росси...

Скандал дошел до Президента: чего лишится миллионерша из деревни Настя Ивлеева после скандальной «голой вечеринки»

Скандал дошел до Президента: чего лишится миллионерша из деревни Настя Ивлеева после скандальной «голой вечеринки»

Скандал дошел до Президента: чего лишится миллионерша из деревни Настя Ивлеева после скандальной «голой вечеринки» Ирэн ОрлонскаяВ декабре 2023 года Анастасия Ивлеева оказалась в центре внимания после проведения скандальной «голой» вечеринки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ДЗ
Дмитрий Зайцев
Коллективный иск не пройдет. Старый, ни кому не нужный Иншаков самопиарится. Первый иск о защите чести и достоинсва уже проигран, т.к видео на ютубе не направлены против исца.  И 1 млрд. Сумма, которую нужно обосновать. Вся деятельность Иншакова столько не стоит. Обычный кинощный каскадер,  в 90-х пытался снимать тупые боевики --решил напомнить о себе. Так что нравственные страдания  в 1 ярд- полная лажа. Суд может присудить оплату психолога, которого Иншаков посещал после просмотра голой вечеринки, и то если докажет, что Ивлеева его заставляла это смотреть под дулом автомата. Ее и так накажут. Команда фас поступила. Выборы на носу и дразнить народ-дураков нет. Если Собчак впервые извинилась, то задницу реально подпекло.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх