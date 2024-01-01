Скандал дошел до Президента: чего лишится миллионерша из деревни Настя Ивлеева после скандальной «голой вечеринки»

ДЗ

Дмитрий Зайцев

Коллективный иск не пройдет. Старый, ни кому не нужный Иншаков самопиарится. Первый иск о защите чести и достоинсва уже проигран, т.к видео на ютубе не направлены против исца. И 1 млрд. Сумма, которую нужно обосновать. Вся деятельность Иншакова столько не стоит. Обычный кинощный каскадер, в 90-х пытался снимать тупые боевики --решил напомнить о себе. Так что нравственные страдания в 1 ярд- полная лажа. Суд может присудить оплату психолога, которого Иншаков посещал после просмотра голой вечеринки, и то если докажет, что Ивлеева его заставляла это смотреть под дулом автомата. Ее и так накажут. Команда фас поступила. Выборы на носу и дразнить народ-дураков нет. Если Собчак впервые извинилась, то задницу реально подпекло.