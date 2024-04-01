Без малого 30 лет назад начало свое вещание Общественное российское телевидение, ныне Первый канал. Все эти годы многочисленные проекты и программы неизменно собирают у экранов миллионы зрителей.
МЧС России поздравляет Первый канал с 29-летием
Комментарии
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ninikooo Митусова
Сделайте подарок 1-му каналу- увольте К.Эрнста и тогда 30-летие ,быть может, отметите победителями.
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16 час.
Nikolia Vovchenko
Идеологическая помойка "Эрнст и Ко"
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13 час.
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