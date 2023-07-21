Военное обозрение

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Почему зерновая сделка ударила по мозгам мировых политиков

Почему зерновая сделка ударила по мозгам мировых политиков

Потеряли разум от дешевого зерна Очередной раз за последние дни задаю один и тот же вопрос: «Что происходит»? Складывается полное впечатление, что на какой-то встрече Зеленского и мировых политиков (а они случаются постоянно) украинский лидер всех кормит какими-то секретными пирожками.

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