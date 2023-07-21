Почему зерновая сделка ударила по мозгам мировых политиков

Потеряли разум от дешевого зерна Очередной раз за последние дни задаю один и тот же вопрос: «Что происходит»? Складывается полное впечатление, что на какой-то встрече Зеленского и мировых политиков (а они случаются постоянно) украинский лидер всех кормит какими-то секретными пирожками.