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Как советские сестры-чемпионки заставили весь мир гадать, какого они пола

Как советские сестры-чемпионки заставили весь мир гадать, какого они пола

Среди легендарных советских спортсменов, обсуждаемых во всем мире, самыми загадочными, пожалуй, можно назвать сестер Тамару и Ирину Пресс.

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