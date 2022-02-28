Байден обсудил с лидерами Запада стабильность мировой экономики из-за санкций против РФ

Американский глава Джозеф Байден во время конференции с союзниками в онлайн формате поднимал темы обеспечения стабильности мировой экономики, в том числе энергетической сферы, из-за новых санкционных ограничений в отношении Российской Федерации.
Американский глава Джозеф Байден во время конференции с союзниками в онлайн формате поднимал темы обеспечения стабильности мировой экономики, в том числе энергетической сферы, из-за новых санкционных ограничений в отношении Российской Федерации.
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