Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Шлюха, надо тебя убить». В Германии всё чаще грозит смерть за мини-юбку

«Шлюха, надо тебя убить». В Германии всё чаще грозит смерть за мини-юбку

Георгий Зотов Я встречаюсь с девушкой в кафе в центре Берлина. Она в тёмных очках, на лице — чёрная медицинская маска, как во время ковида, голова прикрыта платком.

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Комментарии
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ВО
Виктор Окунев
По-моему в первобытно-общинном строе люди вели себя культурнее и цивилизованнее.
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8 час.
В
Воробей
Тогда и там института семьи, как чего-то стабильного, не было, вообще. А потому и деградация ему не угрожала.
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8 час.
А
Александр24
Всё это, конечно, дикость, но у меня постоянно возникает вопрос - для чего девушки носят откровенные наряды, мини-юбки по самое некуда, эти похабные стринги, которые ничего не прикрывают - для чего? Эта &quot;боевая&quot; раскраска? ( в этом случае они притворно скажут - &quot;для себя&quot;). Ведь абсолютно всем понятно - всё это они делают, почти на бессознательном уровне, только для привлечения самцов. Ну и чем они отличаются от девиц лёгкого поведения? (Те хотя бы это делают сознательно - профессия обязывает).  Это конечно чисто моё личное мнение, но мне будущая жена сразу понравилась тем, что на ней было глухое платье, длиной до середины колен, туфельки на среднем каблучке, ни капли макияжа, коса до пояса, скромный взгляд - старомодно? Но скоро золотая свадьба. А описанные выше девушки хороши... Но только на одну ночь и не более того.
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2 час.

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