Глубоководный «Лошарик». Что известно о сверхсекретной подводной лодке РФ

Российская подводная атомная глубоководная станция АС-12 («Лошарик») / Фрагмент страницы журнала «Top Gear» Пять лет назад на российском флоте случилась трагедия — в пожаре сгорели полтора десятка офицеров-подводников.
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