Al Khaleej: Зеленский и НАТО обеспокоены подготовкой ВС России к зиме

Украинский лидер Владимир Зеленский и западные страны, оказывающие помощь Киеву, обеспокоены активной подготовкой Вооруженных сил (ВС) РФ к продолжению специальной военной операции (СВО) предстоящей зимой.
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