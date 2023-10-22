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Боец Дудакова заявила, что выход на бой под песню "Я русский" не принес ей удачу

Боец Дудакова заявила, что выход на бой под песню "Я русский" не принес ей удачу

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктория Дудакова высказалась о том, что вышла на поединок против американки Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 в Абу-Даби под песню "Я русский" в исполнении SHAMANa.

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