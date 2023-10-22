Боец Дудакова заявила, что выход на бой под песню "Я русский" не принес ей удачу

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктория Дудакова высказалась о том, что вышла на поединок против американки Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 в Абу-Даби под песню "Я русский" в исполнении SHAMANa.
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