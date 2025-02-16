Спецпосланник Трампа: США надеются на согласование второй фазы перемирия в Газе

REUTERS/Kai Pfaffenbach Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется на согласование второй фазы перемирия в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС, заявил американский спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, передает газета The Times of Israel.