Спецпосланник Трампа: США надеются на согласование второй фазы перемирия в Газе

REUTERS/Kai Pfaffenbach Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется на согласование второй фазы перемирия в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС, заявил американский спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, передает газета The Times of Israel.
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