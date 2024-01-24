Ожидали другого: кто начал потреблять больше газа в ЕС

Европа потребляет больше газа, чем прошлой зимой. Об этом сообщает издание EADaily. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), с ноября — начала отопительного сезона в Европе — из хранилищ выкачали 27,3 миллиарда кубометров газа.
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