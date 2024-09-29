Глава Пентагона пришел в ярость из-за действий Израиля в Ливане. Чем вызвана такая реакция и чего опасаются США?

ABC: Израиль сообщил США об ударе по Насралле в последний момент Израиль сообщил США о намерении ликвидировать лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу в самый последний момент, что привело шефа Пентагона Ллойда Остина в ярость, сказали источник ABC News.