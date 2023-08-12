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Очередная попытка нападения ВСУ: что известно о взрывах на Крымском мосту сегодня, 12 августа 2023 года

Очередная попытка нападения ВСУ: что известно о взрывах на Крымском мосту сегодня, 12 августа 2023 года

Очередная попытка нападения ВСУ: что известно о взрывах на Крымском мосту сегодня, 12 августа 2023 года Ксения КирпикОбразование густой дымовой завесы, которая была видна сегодня, 12 августа 2023 года на Крымском мосту, заинтересовала многих.

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