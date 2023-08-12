Очередная попытка нападения ВСУ: что известно о взрывах на Крымском мосту сегодня, 12 августа 2023 года Ксения КирпикОбразование густой дымовой завесы, которая была видна сегодня, 12 августа 2023 года на Крымском мосту, заинтересовала многих.
Очередная попытка нападения ВСУ: что известно о взрывах на Крымском мосту сегодня, 12 августа 2023 года Ксения КирпикОбразование густой дымовой завесы, которая была видна сегодня, 12 августа 2023 года на Крымском мосту, заинтересовала многих.
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