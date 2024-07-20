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Закон и Порядок

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Мигрант избил и напал на беременную, потому что не считает её за человека

Мигрант избил и напал на беременную, потому что не считает её за человека

Юрий Кот В Подмосковье узбек избил и изнасиловал 20-летнюю беременную девушку. Средь бела дня она шла в направлении станции Рассудово, когда в лесополосе на неё напал мужчина в камуфляжной форме.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Смойся, поганка  тупая. А на  отдыхе  возьми хоть раз в  жизни, пиндосятина,в руки Толковый словарь русского языка  В.И.Даля.
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2 час.
Владимир Алтайцев
Он  должен  быть наказан непременно. Но вы  не переводите стрелки  - раз пишет журналист, он обязан соблюдать все правила русского языка, его этому учили  несколько  лет.
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2 час.
Владимир Алтайцев
Тупая  ты,соска  тупая.
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2 час.

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