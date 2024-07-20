Юрий Кот В Подмосковье узбек избил и изнасиловал 20-летнюю беременную девушку. Средь бела дня она шла в направлении станции Рассудово, когда в лесополосе на неё напал мужчина в камуфляжной форме.
Мигрант избил и напал на беременную, потому что не считает её за человека
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Смойся, поганка тупая. А на отдыхе возьми хоть раз в жизни, пиндосятина,в руки Толковый словарь русского языка В.И.Даля.
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2 час.
Владимир Алтайцев
Он должен быть наказан непременно. Но вы не переводите стрелки - раз пишет журналист, он обязан соблюдать все правила русского языка, его этому учили несколько лет.
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2 час.
Владимир Алтайцев
Тупая ты,соска тупая.
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2 час.
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