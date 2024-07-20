Мигрант избил и напал на беременную, потому что не считает её за человека

Смойся, поганка тупая. А на отдыхе возьми хоть раз в жизни, пиндосятина,в руки Толковый словарь русского языка В.И.Даля.

Владимир Алтайцев

Он должен быть наказан непременно. Но вы не переводите стрелки - раз пишет журналист, он обязан соблюдать все правила русского языка, его этому учили несколько лет.