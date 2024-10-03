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Диаспоры готовят агентов из мигрантов. Россию опутывает "серая сеть"

Недавняя история с удивительным смягчением приговора мигранту из Таджикистана, дважды изнасиловавшему 16-летнюю девушку, в очередной раз показала: не всё в порядке с адекватным наказанием для "иностранных специалистов".

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Комментарии
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Sergey Ivanov
Долго русские запрягают! Так глядишь, когда запрягут- уже распрягать надо... Проблеме этой уже лет 10. И все эти годы грамотные специалисты говорили, что добром все это не кончится! И все эти годы ровно ничего не меняется! Даже эти вот демонстративные высылки- не более, чем игры в законность. Пока наши «органы» вышлют тысячу ценных специалистов- в страну заедут десять тысяч еще более ценных специалистов. Мы злорадно показывали пальцем на Европу, которая толерантно прогнулась под мигрантов- но почему- то сами все эти годы шли этим же путем. А вот и еще один звонок: Эта история с таджиком, изнасиловавшем несовершеннолетнюю девушку. Оказывается, этот специалист просто не разобрался, что она- несовершеннолетняя! И суд снисходительно поверил в эту байку. Хотя каждый нормальный гражданин видит всю дикость ситуации: Оказывается, по мнению суда, это потерпевшая должна была доказывать насильнику, что она- несовершеннолетняя и что насиловать ее нельзя! Наша власть все больше теряет позиции, сдавая Россию мигрантам. Почему она это делает? Не потому ли, что власть наша никакого отношения к русскому народу не имеет? Что она воспринимает Россию и русских только как кормовую базу и этим не отличается от мигрантов? Наши правители- точно такие же паразиты на теле России, как и мигранты. Обоим в равной степени наплевать на Россию и русских. Так чему мы удивляемся, встречаясь с таким откровенным наплевательством власти на Россию и русские проблемы?
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