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Волонтер Богачев: освобожденные села под Суджей практически разрушены ВСУ

Волонтер Богачев: освобожденные села под Суджей практически разрушены ВСУ

Освобожденные ВС РФ села Новоивановка, Дарьино и Плехово в курском приграничье практически разрушены ВСУ, сообщил экс-глава Суджанского района Александр Богачев, участвующий в волонтерском движении в регионе.

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