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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Сорин: «Видно, что сейчас Терентьев в нормальных кондициях. До этого какие‑то несчастные случаи не помогали ему подняться на пьедестал»

  Сегодня двукратный олимпийский призер Терентьев выиграл коньковый спринт на этапе Кубка России в Чусовом.

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