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Власти Уфы ищут кто за 1,2 млн рублей разработает концепцию центра притяжения города

Власти Уфы ищут кто за 1,2 млн рублей разработает концепцию центра притяжения города

Власти Уфы уже приготовили 1,2 миллиона рублей из муниципального бюджета, чтобы оплатить проект новой концепции «туристического центра притяжения в Уфе», концепцию предстоит разработать как архитектурно-пространственную и так и информационную.

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