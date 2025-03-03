ЦБ: банкам нужно проводить расследование при выдаче кредита из-за мошенников

ЦБ предложил банкам проводить внутренние расследования после получения информации о получении гражданином кредита под влиянием мошенников, соответствующая инициатива была озвучена на заседании экспертного совета (ЭС) по защите прав потребителей финансового рынка регулятора, пишут “Известия” со ссылкой на источники.
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