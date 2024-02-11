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В БАПОР не подтвердили данные об обнаруженном туннеле под его штаб-квартирой в Газе

В БАПОР не подтвердили данные об обнаруженном туннеле под его штаб-квартирой в Газе

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не подтверждает данные израильской армии (ЦАХАЛ) о якобы обнаруженном тоннеле под штаб-квартирой организации, который использовался силами радикального движения ХАМАС.

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